В Первомайском на Харьковщине учителя вышли на митинг против закрытия школ

1 сентября, 2019, 12:58

Чтобы привлечь внимание к закрытию местных школ №1 и №4 в городе Первомайском, что в Харьковской области, педагоги организовали акцию протеста

Они перекрыли главную улицу, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковскую телекомпанию Объектив.

Кроме учителей, акцию поддержали единомышленники и общественные организации. На месте находятся до 100 человек.

Акция протеста называется "Стоп Бакшеев". Люди недовольны решением Первомайского горсовета и мэра города Николая Бакшеева по поводу закрытия школ №1 и №4.

В то же время, в горсовете называют закрытие школ "оптимизацией". По словам городского головы, если учебные заведения загружены лишь на половину, то и содержать их нет смысла. Дома планируют передать эвакуированным вузам, которые не имеют помещений. А город сможет экономить около 3 млн грн ежегодно.

Педагоги с решением не согласны, они уверены, что закрытие учреждений приведет к большим неудобствам - детям придется тратить больше часа для того, чтобы добраться в другую школу.

В обоих заведениях обучаются около 600 учеников. Сейчас учреждения отрезаны от электричества и водоснабжения. Педагоги оспаривают решение горсовета в суде.