В Первомайском на Харьковщине учителя вышли на митинг против закрытия школ
Они перекрыли главную улицу, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковскую телекомпанию Объектив.
Кроме учителей, акцию поддержали единомышленники и общественные организации. На месте находятся до 100 человек.
Акция протеста называется "Стоп Бакшеев". Люди недовольны решением Первомайского горсовета и мэра города Николая Бакшеева по поводу закрытия школ №1 и №4.
В то же время, в горсовете называют закрытие школ "оптимизацией". По словам городского головы, если учебные заведения загружены лишь на половину, то и содержать их нет смысла. Дома планируют передать эвакуированным вузам, которые не имеют помещений. А город сможет экономить около 3 млн грн ежегодно.
Педагоги с решением не согласны, они уверены, что закрытие учреждений приведет к большим неудобствам - детям придется тратить больше часа для того, чтобы добраться в другую школу.
В обоих заведениях обучаются около 600 учеников. Сейчас учреждения отрезаны от электричества и водоснабжения. Педагоги оспаривают решение горсовета в суде.
- Напомним, в своем вольготном слове по случаю праздника 1 сентября новая министр образования Анна Новосад "прислушиваться и слышать" педагогов, родителей, детей, а также "объяснять каждое свое решение".
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