"Я буду прислушиваться и слышать вас, а также объяснять каждое свое решение", - новый министр образования Новосад
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", - отметила Новосад.
Она подчеркнула, что в Украине уже есть детсады и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей. А также отметила, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.
"Поэтому наша задача - сделать так, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ именно к таким школам и именно к таким педагогам", - отметила министр.
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Новосад отдельно отметила, что у нее нет никакой амбиции делать все самостоятельно и что она планирует полагаться на командную работу.
"Я верю в то, что любые изменения, любые реформы можно делать только вместе, только командой. Гарантирую, что я буду работать командно вместе с вами - с агентами изменений. Я буду прислушиваться и слышать вас, а также объяснять каждое свое решение ", - пообещала она.
Справка
Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".
В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда "Открытое общество".
В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.
В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.
С декабря 2017 года - генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.
- Напомним, С 1 сентября ученики 10-11 классов будут изучать курс "Финансовая грамотность".
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