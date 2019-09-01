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Espreso.tvОперація об'єднаних сил1 сентября на фронте: враг 9 раз нарушил режим прекращения огня

1 сентября на фронте: враг 9 раз нарушил режим прекращения огня


фото: ukrinform.ua
1 сентября на Донбассе российские оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Николаевки по направлению Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; три раза неподалеку Водяного с направлений Ужовки и Азова - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе Зайцевого - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского по направлению Байрака - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

 

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