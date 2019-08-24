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Espreso.tvОбществоУсик отказался от боев с российскими боксерами

Усик отказался от боев с российскими боксерами

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить бой с россиянином Андреем Федосовым, который мог стать первым соперником украинца в супертяжелом весе, поскольку не хочет, чтобы спортивное соревнование между ними приобрело политическую окраску

Об этом он сообщил у себя в Instagram, передает Еспресо.TV.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", - сказал Усик.

Боксер добавил, что нормально относится к российским спортсменам и их семьям и не хочет "этой грязи, которая будет литься с обеих сторон".

  • Усик резко ответил российскому фанату, который смеялся с Дня украинского флага.
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