Турция не откажется от НАТО, - Эрдоган
Об этом в субботу, 31 августа 2019 года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле, передает Еспресо.TV со ссылкой на Anadolu.
Глава государства также коснулся темы состояния дел в Сирии.
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По его словам, Турция не может позволить затягивать вопрос с зоной безопасности, которая будет создана к востоку от Евфрата.
"Если наши войска не начнут контролировать этот район в течение нескольких недель, то Турция разработает свой план операции", - сказал Эрдоган.
То есть в том случае, если в течение ближайших двух-трех недель в районах Сирии к востоку от Евфрата не будет создана зона безопасности с участием турецких военных и с учетом интересов Турции, то вся ответственность за последствия лежит на оппонентах Анкары, отметил глава турецкого государства.
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Он коснулся и вопроса возможной продажи Турции зенитно-ракетного Patriot.
"Если вопрос продажи ЗРК Patriot превратится в инструмент давления на Анкару, что не позволит удовлетворить наши потребности в сфере безопасности, то Турция, не колеблясь, отдаст предпочтение другим системам", - сказал Эрдоган.
Глава государства коснулся и темы самолетов пятого поколения F-35.
"Самолеты F-35 отказываются передавать Турции. Мы, безусловно, не будем сидеть сложа руки и ждать решения США", - добавил Эрдоган.
- Напомним, в последнее время в Турции наметились осложнения в отношениях с блоком НАТО, вызванное желанием Анкары закупать системы ПВО и самолеты-истребители российского производства .
- Страны Запада также недовольны внутриполитическим курсом Эрдогана, направленным, как они считают, на построение авторитарного государства консервативного типа.
- Зато Турция уверяет, что только стремится быть мощным игроком на Ближнем Востоке.
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