Суд оправдал экс-"беркутовца" Хандрикина, который бил и задерживал майдановцев на колоннаде стадиона "Динамо"

30 августа, 2019, 21:55

Днепровский районный суд Киева в пятницу, 30 августа 2019 года, оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал.

"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Хандрикина - ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрикин признан невиновным", - говорится в решении суда, зачитала судья Оксана Бирса.

Суд не принял во внимание часть доказательств, потому что считал их полученным из процессуальными нарушениями.

Также во внимание не приняли показания свидетелей. По мнению суда, они констатируют лишь избиение потерпевших, но не доказывают, что именно Хандрикин принимал в этом участие.

С приговором не согласны родственники и обвинения. Прокурор отметил, что решение незаконно, в течение 30 дней он имеет право его обжаловать.

"Самосуд совершили, избили моего сына, искалечили его, избили Низькогуза. И еще говорят "Мы осуждаем такие действия, но не можем никакой приговор вынести, потому что это не подлежит никакому приговору". У меня нет слов", - возмущается мать избитого парня Алла Цилицкая.

На заседание Хандрикин и его адвокат (а им является Валентин Рыбин, который выступает судебным защитником многих скандальных и пророссийских деятелей) не пришли.

Приговор зачитывался около двух часов.

"После совещания с непосредственно старшим группы будет решен вопрос о подаче апелляции. То, что я услышал в данном судебном заседании, этот приговор является незаконным и необоснованным", - подчеркнул прокурор Андрей Иванцов.

Справка

Речь идет о событиях на колоннаде стадиона имени Лобановского 20 января 2014 года: два человека - тогда еще несовершеннолетний Михаил Низькогуз и Владислав Цилицький - получили многочисленные травмы. По версии следствия, в то время сотрудник милицейского спецподразделения "Беркут" Андрей Хандрикин в январе 2014-го вместе с другими силовиками, в частности с Владиславом Мастегой и Артемом Войлоковым, избил двух майдановцев, которые бросали коктейли Молотова с колоннады стадиона.

Впоследствии их спустили и провели через колонну беркутовцев, которые били пострадавших дубинками.

Хандрикин оказался на скамье подсудимых, а Владислав Мастега и Артем Войлоков сбежали в Россию.