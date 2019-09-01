Обнародовано видео с киевского Академгородка, где "Мерседес" разорвал пополам девушку

1 сентября, 2019, 14:59

В Святошинском районе Киева по адресу проспект Академика Палладина, 18/30 произошло смертельное ДТП. Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее останки на капоте несколько сотен метров

Запись того, как это произошло, сделана с помощью одной из расположенных поблизости камер уличного наблюдения, разместило издание Информатор .

На видео видно, как водитель за рулем "Мерседеса" сбивает молодую женщину на пешеходном переходе.

Авто двигалось на большой скорости и даже не притормозило.

Девушка, в свою очередь, увидев приближение "Мерседеса", ускоряет шаг, но не успевает перебежать и погибает.

При этом "зебры" на том месте, где потерпевшая переходит проезжую часть Большой Кольцевой дороги от академических учреждений в направлении начала улицы Булаховского, не видно, однако там действительно действует стационарный пешеходный. Об этом сообщают дорожные знаки. Разметка же на тот момент не была нанесена, поскольку в этом месте продолжаются дорожные работы.

От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся.

Трагедия произошла в 01:08 во вторник, 20 Август 2019 г.

По факту смертельного ДТП следователи столичного главка Нацполиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.