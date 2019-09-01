Обнародовано видео с киевского Академгородка, где "Мерседес" разорвал пополам девушку
Запись того, как это произошло, сделана с помощью одной из расположенных поблизости камер уличного наблюдения, разместило издание Информатор .
На видео видно, как водитель за рулем "Мерседеса" сбивает молодую женщину на пешеходном переходе.
Авто двигалось на большой скорости и даже не притормозило.
Девушка, в свою очередь, увидев приближение "Мерседеса", ускоряет шаг, но не успевает перебежать и погибает.
При этом "зебры" на том месте, где потерпевшая переходит проезжую часть Большой Кольцевой дороги от академических учреждений в направлении начала улицы Булаховского, не видно, однако там действительно действует стационарный пешеходный. Об этом сообщают дорожные знаки. Разметка же на тот момент не была нанесена, поскольку в этом месте продолжаются дорожные работы.
От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся.
Трагедия произошла в 01:08 во вторник, 20 Август 2019 г.
По факту смертельного ДТП следователи столичного главка Нацполиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
- Личность водителя установлена.
- Это - Кулматов Рахмонжон Кундузович (на фото вверху), 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно.
- Его объявили в розыск .
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