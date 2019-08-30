Киевская полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на "Академгородке"

30 августа, 2019, 21:29

Оперативникам удалось установить личность водителя, который за рулем автомобиля "Мерседес" сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе возле станции метро "Академгородок" в Киеве. Это - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно