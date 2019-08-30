Киевская полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на "Академгородке"
30 августа, 2019, 21:29
Оперативникам удалось установить личность водителя, который за рулем автомобиля "Мерседес" сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе возле станции метро "Академгородок" в Киеве. Это - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
По факту смертельной ДТП следователи столичного главка начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Поэтому правоохранители обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация, которая поможет разыскать указанное лицо, скрывающееся от следствия, просим звонить по номерам 271-99-22 или 102.
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