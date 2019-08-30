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Espreso.tvОбществоКиевская полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на "Академгородке"

Киевская полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на "Академгородке"

Оперативникам удалось установить личность водителя, который за рулем автомобиля "Мерседес" сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе возле станции метро "Академгородок" в Киеве. Это - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По факту смертельной ДТП следователи столичного главка начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Поэтому правоохранители обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация, которая поможет разыскать указанное лицо, скрывающееся от следствия, просим звонить по номерам 271-99-22 или 102.

 

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