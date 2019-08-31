МЮ в большинстве не справился с "Саутгемптоном" в чемпионате Англии
31 августа, 2019, 16:50
В 4-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед", при численном преимуществе, сыграл в гостях вничью с "Саутгемптоном"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 10-й минуте матча счет открыл полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс. На 58-й минуте защитник "Саутгемптона" Янник Вестергор забил в ответ.
На 73-й минуте арбитр встречи Майк Дин показал вторую желтую карточку защитнику хозяев Кевину данс и оставил "Саутгемптон" в меньшинстве. Однако, МЮ воспользоваться численным преимуществом не смог. Команды возвели декабря вничью 1:1.
"Манчестер Юнайтед" набрал 5 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. "Саутгемптон" имеет 4 балла и находится на 13-й позиции.
- Напомним, в летнее трансферное окно МЮ потратил больше средств на покупку футболистов в АПЛ.
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