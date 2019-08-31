В России у пассажирского самолета в воздухе отказал двигатель

31 августа, 2019, 18:32

В Москве пассажирский самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево", потому, что у него в воздухе отказал двигатель

Об этом сообщают российские СМИ.

Чрезвычайное происшествие произошло из-за отказа правого двигателя в небе. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи - Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал представитель экстренных служб.

На место прибыли экстренные службы. Есть ли на борту люди, которые нуждаются в медицинской помощи, пока неизвестно.