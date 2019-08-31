В России у пассажирского самолета в воздухе отказал двигатель
31 августа, 2019, 18:32
В Москве пассажирский самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево", потому, что у него в воздухе отказал двигатель
Об этом сообщают российские СМИ.
Чрезвычайное происшествие произошло из-за отказа правого двигателя в небе. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
"Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи - Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал представитель экстренных служб.
На место прибыли экстренные службы. Есть ли на борту люди, которые нуждаются в медицинской помощи, пока неизвестно.
- 11 августа в аэропорту Рима совершил аварийную посадку самолет компании Norwegian, его обломки упали на крыши домов и автомобили в соседнем городке Фьюмичино.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень