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Espreso.tvМирВ Риме совершил аварийную посадку самолет, обломки которого нашли в соседнем городке

В Риме совершил аварийную посадку самолет, обломки которого нашли в соседнем городке


фото: repubblica.it
В аэропорту Рима совершил аварийную посадку самолет компании Norwegian, его обломки упали на крыши домов и автомобили в соседнем городке Фьюмичино

Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает "Укринформ" .

Boeing 787 с 298 пассажирами на борту направлялся в Лос-Анджелес, но был вынужден вернуться в римский аэропорт сразу после взлета. У машины возникли проблемы с двигателем.

Фрагменты самолета, который только что взлетел с аэродрома имени Леонардо да Винчи, упали на крыши домов и нескольких автомобилей в Фьюмичино. В общем обломки упали на 25 автомобилей и 12 домов. Как отмечается, отдельные обломки, которые люди обнаружили на земле, были длиной в 5 см.

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