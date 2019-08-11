В Риме совершил аварийную посадку самолет, обломки которого нашли в соседнем городке
11 августа, 2019, 15:20
В аэропорту Рима совершил аварийную посадку самолет компании Norwegian, его обломки упали на крыши домов и автомобили в соседнем городке Фьюмичино
Об этом со ссылкой на La Repubblica сообщает "Укринформ" .
Boeing 787 с 298 пассажирами на борту направлялся в Лос-Анджелес, но был вынужден вернуться в римский аэропорт сразу после взлета. У машины возникли проблемы с двигателем.
Фрагменты самолета, который только что взлетел с аэродрома имени Леонардо да Винчи, упали на крыши домов и нескольких автомобилей в Фьюмичино. В общем обломки упали на 25 автомобилей и 12 домов. Как отмечается, отдельные обломки, которые люди обнаружили на земле, были длиной в 5 см.
- Напомним, 12 июля 35 пассажиров рейса Ванкувер-Сидней травмировались во время турбулентности.
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