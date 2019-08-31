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Espreso.tvОбществоВ результате пожара в детском лагере на Прикарпатье погиб подросток

В результате пожара в детском лагере на Прикарпатье погиб подросток


фото: firtka.if.ua
Из-за пожара в детском лагере "Сокол" в Ивано-Франковской области погиб 17-летний парень

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Днем 31 августа загорелась сцена на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол", расположенного в селе Сокол Галицкого района. Возгорание было ликвидировано через час - в 14:41.

Огонь полностью уничтожил сцену площадью 50 м. кв. На месте пожара спасатели обнаружили тело 17-летнего парня. По данным портала "Firtka", погибший - 17-летний сын бывшего городского головы Бурштына Петра Курляка.

По данным спасателей, по состоянию на 31 августа детей в заведении не было.

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