В результате пожара в детском лагере на Прикарпатье погиб подросток
31 августа, 2019, 20:13
Из-за пожара в детском лагере "Сокол" в Ивано-Франковской области погиб 17-летний парень
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.
Днем 31 августа загорелась сцена на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол", расположенного в селе Сокол Галицкого района. Возгорание было ликвидировано через час - в 14:41.
Огонь полностью уничтожил сцену площадью 50 м. кв. На месте пожара спасатели обнаружили тело 17-летнего парня. По данным портала "Firtka", погибший - 17-летний сын бывшего городского головы Бурштына Петра Курляка.
По данным спасателей, по состоянию на 31 августа детей в заведении не было.
- Напомним, что в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли 9 человек.
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