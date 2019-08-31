В Киеве произошел масштабный пожар в новостройке
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киева.
31 августа, в 12:07, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Бережанская, 15 в Оболонском районе столицы.
На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. На новостройке произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 кв. м. В 12:19 пожар был локализовоно, а в 12:22- ликвидирован.
В результате пожара был поврежден утеплитель фасада дома на площади около 200 кв.м. и разбито несколько окон.
К ликвидации пожара привлекали шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 спасателей.
Погибших и травмированных нет.
- Напомним, 30 августа под Львовом в селе Чишки Пустомытовского района произошел масштабный пожар на одном из местных химических предприятий.
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