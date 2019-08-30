Под Львовом произошел масштабный пожар на химическом заводе

30 августа, 2019, 17:35

Под Львовом в селе Чишки Пустомытовского района произошел масштабный пожар на одном из местных химических предприятий

Пожар удалось локализовать. Его ликвидация продолжается, сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

Пожар вспыхнул на площади примерно 800 квадратных метров на открытом складе. Там хранились легковоспламеняющиеся химические вещества. Известно также, что огонь перекинулся на двухэтажные постройки, расположенной рядом.

В ГСЧС рассказали, что двое работников предприятия обратились за медицинской помощью. Один из них отказался от госпитализации, другого забрала карета скорой помощи. Характер повреждений пока неизвестен.

Ранее жителей Давыдовского ОТО призвали закрыть окна и двери, не выходить на улицу, а также не выпускать детей из дома.