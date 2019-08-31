В Киеве открыли памятник Игорю Сикорскому
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в twitter.
Памятник Игорю Сикорскому установили возле столичного аэропорта "Киев", который носит имя авиаконструктора.
"Сегодня, в День украинской авиации, мы делаем еще один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине. Открываем памятник всемирно известному авиаконструктору Игорю Сикорскому. И теперь он будет встречать киевлян и гостей, прибывающих в столицу авиасообщением", - сказал Кличко.
Автор памятника - скульптор Владимир Журавель. По его словам, памятник является своеобразной аллегорией - Сикорский возвращается в Украину.
"Игорь Сикорский - действительно выдающаяся личность. Большую часть своей жизни жил и работал в США. В конце жизни он мечтал вернуться в Украину", - сказал Журавель.
Увековеченный в бронзе Игорь Сикорский теперь встречает киевлян и гостей в аэропорту, носящем его имя. pic.twitter.com/7lqVCLphRz- Виталий Кличко (@Vitaliy_Klychko) August 31, 2019
- 24 августа стало известно, что в сентябре аэропорт "Киев" ждет реконструкция, а самолеты десяти авиакомпаний временно будут летать из "Борисполя".
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