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Espreso.tvОбществоВ Киеве открыли памятник Игорю Сикорскому

В Киеве открыли памятник Игорю Сикорскому


фото: kiev.klichko.org
Возле аэропорта "Киев" открыли памятник выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в twitter.

Памятник Игорю Сикорскому установили возле столичного аэропорта "Киев", который носит имя авиаконструктора.

"Сегодня, в День украинской авиации, мы делаем еще один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине. Открываем памятник всемирно известному авиаконструктору Игорю Сикорскому. И теперь он будет встречать киевлян и гостей, прибывающих в столицу авиасообщением", - сказал Кличко.

Автор памятника - скульптор Владимир Журавель. По его словам, памятник является своеобразной аллегорией - Сикорский возвращается в Украину.

"Игорь Сикорский - действительно выдающаяся личность. Большую часть своей жизни жил и работал в США. В конце жизни он мечтал вернуться в Украину", - сказал Журавель.

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