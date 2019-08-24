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Espreso.tvОбществоВ Киеве закроют аэропорт "Жуляны"

В Киеве закроют аэропорт "Жуляны"


фото: 5.ua
В сентябре аэропорт "Жуляны" ждет реконструкция, а самолеты десяти авиакомпаний временно будут летать из "Борисполя"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на AviaNews.

Аэропорт не будет работать с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября.

Рейсы авиакомпаний из "Жулян" распределят между терминалами D и F в аэропорту "Борисполь".

Пассажирам, вылет которых был назначен на указанные даты, советуют обратиться в авиакомпанию для уточнения статуса рейса и, в случае необходимости, переоформить броню билетов.

В терминал "D" перенесли рейсы авиакомпаний: Белавиа, LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Сич".

С терминала F в "Борисполе" будут вылетать: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоник", Vueling.

Причина временного закрытия воздушных ворот - ремонт взлетно-посадочной полосы и части летного поля.

Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.

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