В Киеве закроют аэропорт "Жуляны"

24 августа, 2019, 19:42

В сентябре аэропорт "Жуляны" ждет реконструкция, а самолеты десяти авиакомпаний временно будут летать из "Борисполя"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на AviaNews.

Аэропорт не будет работать с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября.

Рейсы авиакомпаний из "Жулян" распределят между терминалами D и F в аэропорту "Борисполь".

Пассажирам, вылет которых был назначен на указанные даты, советуют обратиться в авиакомпанию для уточнения статуса рейса и, в случае необходимости, переоформить броню билетов.

В терминал "D" перенесли рейсы авиакомпаний: Белавиа, LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Сич".

С терминала F в "Борисполе" будут вылетать: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоник", Vueling.

Причина временного закрытия воздушных ворот - ремонт взлетно-посадочной полосы и части летного поля.

Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.