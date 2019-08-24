В Киеве закроют аэропорт "Жуляны"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на AviaNews.
Аэропорт не будет работать с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября.
Рейсы авиакомпаний из "Жулян" распределят между терминалами D и F в аэропорту "Борисполь".
Пассажирам, вылет которых был назначен на указанные даты, советуют обратиться в авиакомпанию для уточнения статуса рейса и, в случае необходимости, переоформить броню билетов.
В терминал "D" перенесли рейсы авиакомпаний: Белавиа, LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Сич".
С терминала F в "Борисполе" будут вылетать: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоник", Vueling.
Причина временного закрытия воздушных ворот - ремонт взлетно-посадочной полосы и части летного поля.
Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.
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