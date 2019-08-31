"Барселона" без Месси потеряла очки в чемпионате Испании

31 августа, 2019, 20:31

В 3-м туре чемпионата Испании "Барселона" без травмированного Лионеля Месси сыграла вничью с "Осасуной"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лионель Месси из-за травмы не попал в заявку на игру.

Первой забила "Осасуна". На 7-й минуте Роберто Торрес поразил ворота Марка-Андре тер Штегена после передачи Брандона Льямаса. "Барселона" отыгралась во втором тайме. На 51-й минуте первый гол за каталонский клуб забил 16-летний Ансумане Фати.

На 64-й минуте каталонцев вперед вывел удар Артура Рамоса. В обоих случаях партнерам ассистировал Карлес Сайоль. Избежать поражения "Осасуна" смогли на 81-й минуте. Торрес реализовал пенальти, который был назначен за игру Жерара Пике рукой в штрафной площади.

"Осасуна" сыграла с "Барселоной" вничью 2:2, набрала 5 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Каталонцы имеют в активе на 1 пункт меньше и идут пятыми.

Чемпионат Испании

3-й тур

31 августа

"Осасуна" - "Барселона" 2:2

Голы: Торрес, 7, 81 (пен.) - Фати, 51, Рамос, 64