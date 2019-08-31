На Днепропетровщине междугородная маршрутка столкнулась с фурой, в больнице - 13 человек
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В результате ДТП пострадало 13 человек (водитель и 12 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу", - говорится в сообщении.
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Информация о ДТП в Службу спасения "101" поступило в субботу, 31 августа, в 8:26. Сразу к месту происшествия были направлены спасателей девятом государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя микроавтобуса и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
К оказанию помощи были привлечены 5 человек личного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники.
- Напомним, на украинском автомобильных дорогах погибает в несколько раз больше людей, чем на войне с Россией .
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