Английские клубы летом потратили на футболистов 1,4 млрд фунтов

9 августа, 2019, 14:00

Во время летнего трансферного окна клубы английской премьер-лиги потратили 1,4 млрд фунтов на покупку футболистов

Об этом сообщает Sky Sport

Трансферное окно в АПЛ закрылось в полночь 8 августа. Общая сумма, которую клубы потратили этим летом, составила 1,4 млрд фунтов.

9 августа чемпионат откроет поединок между "Ливерпулем" и "Норвичем" - это команды, которые потратили наименьше из 20 команд высшего английского дивизиона. На двух их расходы не превышают 6 млн фунтов.

Больше всего на трансферы потратился "Манчестер Юнайтед" - более 148 млн фунтов. Только за центрбэка Гарри Магуайра клуб заплатил 80 млн фунтов, что является рекордной суммой за защитника в истории футбола. Кроме него, "дьяволы" подписали правого защитника Аарон Ван Биссаку (50 млн фунтов) и молодого вингера Дэниэл Джеймса (18 млн фунтов).

Больше всего заработал в нынешнее трансферное окно "Челси", прибыль которого составил 213 млн фунтов, благодаря продажам Эдена Азара в мадридский "Реал" (130 млн фунтов) и Мората в "Атлетико" (60 млн фунтов).

"Астон Вилла", "Шеффилд", "Норвич" и "Брайтон" денег этим летом не зарабатывали, ведь клуб не покинул ни один игрок.