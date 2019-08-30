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Espreso.tvОбществоЗеленский едет в Польшу с двухдневным визитом

Зеленский едет в Польшу с двухдневным визитом


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу

Как сообщили в Офисе главы государства, рабочий визит продлится два дня - 31 августа и 1 сентября.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с польским лидером Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

"1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие", - отметили в ОПУ.

Напомним, Трамп отменил визит в Польшу из-за возможного урагана в США.

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