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Espreso.tvСпортВербич доволен жеребьевкой ЛЕ

Вербич доволен жеребьевкой ЛЕ


фото: REUTERS
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич ждет встречи со своим экс-клубом "Копенгагеном"

Об этом сообщает футболист y Instagram.

Лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич остался доволен жребием группового раунда Лиги Европы, который выпал киевлянам накануне. Футболист встретится со своим экс-клубом - датским "Копенгагеном", радостью футболист поделился с читателями в соцсетях.

"Vi ses (Cкоро увидимся)!", - написал Вербичи.

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