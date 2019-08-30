Вербич доволен жеребьевкой ЛЕ
30 августа, 2019, 17:18
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич ждет встречи со своим экс-клубом "Копенгагеном"
Об этом сообщает футболист y Instagram.
Лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич остался доволен жребием группового раунда Лиги Европы, который выпал киевлянам накануне. Футболист встретится со своим экс-клубом - датским "Копенгагеном", радостью футболист поделился с читателями в соцсетях.
"Vi ses (Cкоро увидимся)!", - написал Вербичи.
- 30 августа стало известно группа киевского "Динамо " в Лиге Европы.
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