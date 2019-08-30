На сайте Рады появился текст законопроекта об импичменте

30 августа, 2019, 18:13

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент)

Инициатором соответствующего проекта закона №1012 является президент Владимир Зеленский.

"Целью и задачами принятия этого законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента президента Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может отстранить президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

Предлагается, что внесенное на рассмотрение парламента письменное представление об инициировании импичмента должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной временной следственной комиссии, которая будет образовываться в составе народных депутатов (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специального прокурора и специальных следователей.

После принятия решения об обвинении президента Верховная Рада будет обращаться в Конституционный Суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента с поста в порядке импичмента) и Верховный Суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Предполагается, что решение об импичменте президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.