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Espreso.tvМирКоломойский предположил резкое падение курса гривны

Коломойский предположил резкое падение курса гривны


фото: ukranews
Нынешнее укрепление курса гривны к доллару может обернуться резким падением национальной валюты в сентябре-октябре

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал олигарх Игорь Коломойский.

В частности, он назвал нынешнее укрепление курса гривны искусственным процессом.

"При том, что сальдо внешней торговли отрицательное. Они (Национальный банк, - ред.) закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство", - отметил Коломойский.

Ранее Игорь Коломойский описал ситуацию в украинской экономике как "мы достигли дна и пробиваем его".

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