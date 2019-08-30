Коломойский предположил резкое падение курса гривны
30 августа, 2019, 15:19
Нынешнее укрепление курса гривны к доллару может обернуться резким падением национальной валюты в сентябре-октябре
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал олигарх Игорь Коломойский.
В частности, он назвал нынешнее укрепление курса гривны искусственным процессом.
"При том, что сальдо внешней торговли отрицательное. Они (Национальный банк, - ред.) закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство", - отметил Коломойский.
Ранее Игорь Коломойский описал ситуацию в украинской экономике как "мы достигли дна и пробиваем его".
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