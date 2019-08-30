Коломойский об украинской экономике: "Мы достигли дна и пробиваем его"
Об этом олигарх Игорь Коломойский рассказал в интервью Цензор.Нет
"Поднять ВВП можно, вернув Донбасс. Тогда получается, что сам по себе Донбасс дает ВВП, еще и синергия с ним дает ВВП. У Зеленского правительство должно заточиться лишь на одно: снижение цен и тарифов и перезапуск экономики, то, что делали на Западе во время последнего кризиса 2008-2009 годов. Глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспейн говорил, что бывают такие времена, когда деньги надо разбрасывать с вертолета. Учетная ставка вниз, денег, сколько хочешь, производство надо запустить, производить товары и работать на положительное сальдо внешней торговли", - рассказал Коломойский.
По его словам, сначала должна быть доктрина выхода из кризиса, чтобы целью было возвращение украинцев с заработков домой.
"Ситуация, в которую мы попали, тяжелая, мы на дне. Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Сложность для Зеленского - в рисках политической ситуации. Но план побед просчитать легко, потому что легко выстроить линейную модель выхода из кризиса. Нужно параметры поставить. Я хочу, чтобы целью стало количество украинцев, которые вернулись с заработков жить и работать в своей стране. поставить задачу надо пограничнику Дейнеку, он ежедневно должен давать сведения: столько-то вернулось, столько-то выехало. Каждый день бери просто сальдо выехавших и приехавших. Вот ты следишь за этим и понимаешь, правильно ли ты делаешь или нет, это объективный показатель", - резюмировал олигарх.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень