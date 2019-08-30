Адвокаты не будут комментировать слухи по обмену пленных, - Полозов
30 августа, 2019, 12:07
Руководитель защиты военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что адвокаты не будут комментировать слухи и предположения об освобождении своих подзащитных
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, делается это, в первую очередь, в интересах их подзащитных.
"Мы не комментируем слухи, предположения и явно поддельную информацию. Официальный комментарий будет представлен на этой странице, когда все необходимые факты будут подтверждены. Спасибо за понимание", - написал Полозов.
- Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается . Информация о его завершении не соответствует действительности.
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