Адвокаты не будут комментировать слухи по обмену пленных, - Полозов

30 августа, 2019, 12:07

Руководитель защиты военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что адвокаты не будут комментировать слухи и предположения об освобождении своих подзащитных

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, делается это, в первую очередь, в интересах их подзащитных.

"Мы не комментируем слухи, предположения и явно поддельную информацию. Официальный комментарий будет представлен на этой странице, когда все необходимые факты будут подтверждены. Спасибо за понимание", - написал Полозов.