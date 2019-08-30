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Espreso.tvОбществоАдвокаты не будут комментировать слухи по обмену пленных, - Полозов

Адвокаты не будут комментировать слухи по обмену пленных, - Полозов


фото: krymr.org
Руководитель защиты военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что адвокаты не будут комментировать слухи и предположения об освобождении своих подзащитных

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, делается это, в первую очередь, в интересах их подзащитных.

"Мы не комментируем слухи, предположения и явно поддельную информацию. Официальный комментарий будет представлен на этой странице, когда все необходимые факты будут подтверждены. Спасибо за понимание", - написал Полозов.

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