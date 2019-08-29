Зеленский внес в Раду законопроект о разоблачителях коррупции

29 августа, 2019, 16:36

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующую инициативу глава государства внес в четверг, 29 августа, и определил ее как неотложную.

Текст и сопроводительные документы к проекту закона пока на сайте Рады не обнародованы.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте.