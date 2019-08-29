Зеленский внес в Раду законопроект о разоблачителях коррупции
29 августа, 2019, 16:36
Президент Владимир Зеленский подал в новую Верховную Раду законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции в отношении разоблячителей коррупции
Об этом сообщается на сайте парламента.
Соответствующую инициативу глава государства внес в четверг, 29 августа, и определил ее как неотложную.
Текст и сопроводительные документы к проекту закона пока на сайте Рады не обнародованы.
Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте.
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