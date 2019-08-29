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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект о разоблачителях коррупции

Зеленский внес в Раду законопроект о разоблачителях коррупции


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подал в новую Верховную Раду законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции в отношении разоблячителей коррупции

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующую инициативу глава государства внес в четверг, 29 августа, и определил ее как неотложную.

Текст и сопроводительные документы к проекту закона пока на сайте Рады не обнародованы.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте.

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