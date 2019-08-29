В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте
29 августа, 2019, 14:37
На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)
Соответствующая информация размещена на странице закона на сайте парламента.
Законопроект обозначен как неотложный. Его инициатором является президент Украины Владимир Зеленский .
Отметим, что сейчас текст проекта закона не опубликован.
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