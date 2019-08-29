Зеленский предложил Пристайко на должность главы МИД
29 августа, 2019, 15:55
29 августа в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел
Об этом сообщается на сайте парламента.
Соответствующий проект № 1024 внес Президент Украины Владимир Зеленский.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 мая назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента.
- Ранее Пристайко был послом Украины в Канаде, заместителем министра иностранных дел, возглавлял миссию Украины при НАТО.
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