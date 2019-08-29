 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский предложил Пристайко на должность главы МИД

Зеленский предложил Пристайко на должность главы МИД

29 августа в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий проект № 1024 внес Президент Украины Владимир Зеленский.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 мая назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента.
  • Ранее Пристайко был послом Украины в Канаде, заместителем министра иностранных дел, возглавлял миссию Украины при НАТО.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать