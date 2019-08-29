Верховная Рада ИХ созыва начала первое пленарное заседание
29 августа, 2019, 13:22
На первом заседании первой сессии новой Верховной Рады зарегистрировано 405 народных депутатов
Об этом передает Еспресо.TV
Заседание председательствует глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Отметим, что это заседание будет продолжаться, пока парламент не рассмотрит все вопросы повестки дня - 27 пунктов.
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