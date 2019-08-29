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Espreso.tvОбществоВерховная Рада ИХ созыва начала первое пленарное заседание

Верховная Рада ИХ созыва начала первое пленарное заседание

На первом заседании первой сессии новой Верховной Рады зарегистрировано 405 народных депутатов

Об этом передает Еспресо.TV

Заседание председательствует глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Отметим, что это заседание будет продолжаться, пока парламент не рассмотрит все вопросы повестки дня - 27 пунктов.

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