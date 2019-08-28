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Espreso.tvОбществоВ свой первый рабочий день Рада должна рассмотреть 27 вопросов, - Разумков

В свой первый рабочий день Рада должна рассмотреть 27 вопросов, - Разумков

В четверг, 29 августа, в свой первый рабочий день Верховная Рада IХ созыва должна рассмотреть 27 вопросов повестки дня

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Относительно повестки дня: начинаем в 10:00, после этого перерыв до 13:00. Во время нее депутаты будут подписывать присягу, получать карточку, удостоверение, будут становиться полноценными депутатами. На рассмотрении будут процедурные вопросы, законопроекты, а также кадровые вопросы. В 13:00 будет начата сессия. На ней мы пройдемся по запланированым 27 вопросам ", - заявил Разумков.", - заявил Разумков.

Глава партии заверил, что в повестку дня включили рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности.

 

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