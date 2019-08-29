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Espreso.tvОбществоВерховная Рада уволила Луценко с должности Генерального прокурора

Верховная Рада уволила Луценко с должности Генерального прокурора

Парламент дал согласие на увольнение Юрия Луценко с должности Генпрокурора

29 августа Верховная Рада 317 голосами проголосовала за увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Напомним, что 29 августа Юрий Луценко написал заявление о своей отставке с должности руководителя ГПУ.

 

 

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