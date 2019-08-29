Верховная Рада уволила Луценко с должности Генерального прокурора

29 августа, 2019, 23:00

Парламент дал согласие на увольнение Юрия Луценко с должности Генпрокурора

29 августа Верховная Рада 317 голосами проголосовала за увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.



Напомним, что 29 августа Юрий Луценко написал заявление о своей отставке с должности руководителя ГПУ.