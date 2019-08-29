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Espreso.tvСпорт"Заря" - "Эспаньол": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Заря" - "Эспаньол": Где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: football24.
Сегодня в ответном матче плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" принимает каталонский "Эспаньол"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Луганская "Заря" сегодня сыграет заключительный поединок в квалификации в групповой этап Лиги Европы. В Запорожье команда Виктора Скрипника принимает испанский "Эспаньол".

Неделю назад, 22 августа, команды встречались в Барселоне, где победу одержали хозяева поля, матч закончился со счетом 3: 1.

Лига Европы

Плей-офф раунд. 2-й матч

"Заря" (Украина) - "Эспаньол" (Испания)

29 августа, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Начало - 20:00

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