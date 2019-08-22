"Заря" проиграла в гостевом матче с "Эспаньолом" в Лиге Европы
22 августа, 2019, 23:53
В первом матче плей-офф раунда Лиги Европы луганская "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы. Плей-офф раунд. 1-й матч.
"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина) 3: 1
Голы: Феррейра, 58, Лопес, 79, Варгас, 81 - Кочергин, 38
"Эспаньол": Диего Лопес - Дидак Вила (Виктор Санчес, 46), Фернандо Калеро, Льюис Лопес, Хави Лопес - Серхи Дардер, Андер Итурраспе (Марк Рока, 20), Гранеро - Лей Ву, Феррейра, Хавьер Пуадо (Матиас Варгас, 71)
"Заря": Никита Шевченко - Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Йоэль Абу-Ханна, Александр Тимчик - Максим Лунев (Владлен Юрченко, 63), Дмитрий Иванисеня, Богдан Леднев, Владислав Кочергин - Артем Громов, Владислав Кабан
- 15 августа "Заря" в Запорожье в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы победила болгарский ЦСКА.
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