"Почему не все радуются началу работы Рады?", - Богдан в годовщину Иловайска
29 августа, 2019, 13:02
Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал свое фото из Верховной Раде, где он чокается с председателем Конституционного суда Натальей Шапталь
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Фото вызвало удивление в социальных сетях.
"Почему не все радуются началу работы новой Верховной Рады? Не понимаю))))", - написал Богдан.
Отметим, что 29 августа в Украине очередная годовщина Иловайской трагедии.
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