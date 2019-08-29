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Espreso.tvОбщество"Почему не все радуются началу работы Рады?", - Богдан в годовщину Иловайска

"Почему не все радуются началу работы Рады?", - Богдан в годовщину Иловайска

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал свое фото из Верховной Раде, где он чокается с председателем Конституционного суда Натальей Шапталь

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Фото вызвало удивление в социальных сетях.

"Почему не все радуются началу работы новой Верховной Рады? Не понимаю))))", - написал Богдан.

Отметим, что 29 августа в Украине очередная годовщина Иловайской трагедии.

 

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