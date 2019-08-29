"Голос" не голосовал за премьер-министра Гончарука

29 августа, 2019, 18:40

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Партия "Голос" воздержалась при голосовании за премьер-министра, но настроена конструктивно. С уважением к господину Алексею Гончаруку, - мы знаем его как специалиста и человека, который имеет шанс воплотить реформы, о которых он говорил, - но мы не были частью коалиционных переговоров, мы не знаем состава правительства и не знаем, какие инициативы предлагаются к голосованию в первую очередь", - говорится в заявлении.

"Голос" сообщает, что партия будет поддерживать положительные реформы правительства в будущем и голосовать за них, но "будут жестко выступать против любых действий, которые не соответствуют интересам Украины".

Напомним, 29 августа Верховная Рада IX созыва избрала Алексея Гончарука новым главой Кабинета министров Украины.