"Голос" не голосовал за премьер-министра Гончарука
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Партия "Голос" воздержалась при голосовании за премьер-министра, но настроена конструктивно. С уважением к господину Алексею Гончаруку, - мы знаем его как специалиста и человека, который имеет шанс воплотить реформы, о которых он говорил, - но мы не были частью коалиционных переговоров, мы не знаем состава правительства и не знаем, какие инициативы предлагаются к голосованию в первую очередь", - говорится в заявлении.
"Голос" сообщает, что партия будет поддерживать положительные реформы правительства в будущем и голосовать за них, но "будут жестко выступать против любых действий, которые не соответствуют интересам Украины".
Напомним, 29 августа Верховная Рада IX созыва избрала Алексея Гончарука новым главой Кабинета министров Украины.
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