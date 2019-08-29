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Espreso.tvОбщество"Азов" предотвратил провокации боевиков на Светлодарской дуге и уничтожил 4 террористов

"Азов" предотвратил провокации боевиков на Светлодарской дуге и уничтожил 4 террористов

В ночь на 29 августа бойцы полка "Азов" заметили группу наемников, которая двигалась по серой зоне и пыталась проникнуть на украинские позиции

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в результате короткого боя четверо врагов были уничтожены, один - ранен и взят в плен вместе с имеющимся у него оружием и другими вещами. Боевику была оказана первая медицинская и специализированная помощь.

"Во время общения он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону", - сообщили в штабе.

 

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