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Espreso.tvСпортПризер Олимпийских игр приступил к работе в Верховной Раде

Призер Олимпийских игр приступил к работе в Верховной Раде


фото: Instagram
Призер Олимпийский игр-2016 борец Жан Беленюк сегодня принес присягу к работе в Верховной Раде Украины

Об этом Беленюк сообщил в Instagram.

29 августа серебряный призер Олимпийских игр-2016, борец Жан Беленюк приступил к работе в Верховной Раде Украины, чем и поделился со своими читателями в соцсетях. Спортсмен назвал себя "первым темнокожим".

Жан Беленюк был избран народным депутатом от партии "Слуга народа".

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