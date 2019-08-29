Призер Олимпийских игр приступил к работе в Верховной Раде

29 августа, 2019, 11:55

Призер Олимпийский игр-2016 борец Жан Беленюк сегодня принес присягу к работе в Верховной Раде Украины

Об этом Беленюк сообщил в Instagram.

29 августа серебряный призер Олимпийских игр-2016, борец Жан Беленюк приступил к работе в Верховной Раде Украины, чем и поделился со своими читателями в соцсетях. Спортсмен назвал себя "первым темнокожим".

Жан Беленюк был избран народным депутатом от партии "Слуга народа".