Призер Олимпийских игр приступил к работе в Верховной Раде
29 августа, 2019, 11:55
Призер Олимпийский игр-2016 борец Жан Беленюк сегодня принес присягу к работе в Верховной Раде Украины
Об этом Беленюк сообщил в Instagram.
29 августа серебряный призер Олимпийских игр-2016, борец Жан Беленюк приступил к работе в Верховной Раде Украины, чем и поделился со своими читателями в соцсетях. Спортсмен назвал себя "первым темнокожим".
Жан Беленюк был избран народным депутатом от партии "Слуга народа".
- 23 июля стали известно, что украинский борец Жан Беленюк, через избрания народным депутатом, будет вынужден выступать на соревнованиях за собственные средства .
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень