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Espreso.tvОбществоПрезидент предлагает Раде назначить Гончарука премьером

Президент предлагает Раде назначить Гончарука премьером


фото: politeka
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины
Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий проект №1022 внес Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Гончарук родился в 1984 году. По образованию юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права. Закончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "Правоведение", Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление", выпускник Аспен Института Киев и Киево-Могилянской бизнес-школы.

Был управляющим партнером юридической фирмы "Constructive Lawyers". С сентября 2015 года возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO). Работал внештатным советником первого вицепремьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива. На внеочередных парламентских выборах 2014 года баллотировался в Верховную Раду от партии "Сила людей".

28 мая 2019 года назначен заместителем главы Администрации Президента, с 25 июня 2019 года - заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

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