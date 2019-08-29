Правительство в течение месяца представит программу действий, - Гончарук
29 августа, 2019, 21:34
Программа новообразованного Кабинета министров будет готова в течение месяца
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания парламента, передает Еспресо.TV
"Правительство может подать программу в течение месяца", - сказал он.
По словам премьера, у нового состава Кабмина есть представление о том, что происходит, но необходимо оценить реальное положение дел.
Напомним, что 29 августа Верховная Рада IX созыва утвердила новое правительство. Список
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