Правительство в течение месяца представит программу действий, - Гончарук

29 августа, 2019, 21:34

Программа новообразованного Кабинета министров будет готова в течение месяца

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания парламента, передает Еспресо.TV

"Правительство может подать программу в течение месяца", - сказал он.

По словам премьера, у нового состава Кабмина есть представление о том, что происходит, но необходимо оценить реальное положение дел.

Напомним, что 29 августа Верховная Рада IX созыва утвердила новое правительство. Список