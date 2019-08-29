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Espreso.tvОбществоПравительство в течение месяца представит программу действий, - Гончарук

Правительство в течение месяца представит программу действий, - Гончарук


фото: Reuters
Программа новообразованного Кабинета министров будет готова в течение месяца

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания парламента, передает Еспресо.TV

"Правительство может подать программу в течение месяца", - сказал он.

По словам премьера, у нового состава Кабмина есть представление о том, что происходит, но необходимо оценить реальное положение дел.

Напомним, что 29 августа Верховная Рада IX созыва утвердила новое правительство. Список

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