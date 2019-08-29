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Espreso.tvОбществоНа должность министра обороны предложили кандидатуру Загороднюка, - Яременко

На должность министра обороны предложили кандидатуру Загороднюка, - Яременко


фото: rfe
На должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Загороднюка

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко после заседания фракции политической силы, сообщает Интерфакс-Украина.

Андрей Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при министре Степане Полтораке.

5 июля текущего года он был назначен внештатным советником президента Зеленского.

Напомним, ранее Богдан Яременко рассказал о кандидатурах на должности министра иностранных дел и вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

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