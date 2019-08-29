На должность министра обороны предложили кандидатуру Загороднюка, - Яременко
29 августа, 2019, 15:08
На должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Загороднюка
Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко после заседания фракции политической силы, сообщает Интерфакс-Украина.
Андрей Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при министре Степане Полтораке.
5 июля текущего года он был назначен внештатным советником президента Зеленского.
Напомним, ранее Богдан Яременко рассказал о кандидатурах на должности министра иностранных дел и вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
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