На должность министра обороны предложили кандидатуру Загороднюка, - Яременко

29 августа, 2019, 15:08

На должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Загороднюка

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко после заседания фракции политической силы, сообщает Интерфакс-Украина.

Андрей Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при министре Степане Полтораке.

5 июля текущего года он был назначен внештатным советником президента Зеленского.

Напомним, ранее Богдан Яременко рассказал о кандидатурах на должности министра иностранных дел и вице-премьера по вопросам евроинтеграции.