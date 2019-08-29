Кандидатуры Пристайко и Кулебы предложили на должности главы МИД и вице-премьера по евроинтеграции, - нардеп

29 августа, 2019, 13:39

На должности вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции и министра иностранных дел страны в будущем Кабмине предлагаются кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко, заявляет нардеп Богдан Яременко ( "Слуга народа")

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Внешнеполитический блок, наверное, наиболее сбалансированный за всю историю Украины: вице-премьер по европейской интеграции - Кулеба и Пристайко - министр иностранных дел", - сказал он журналистам в кулуарах парламента после заседания будущей фракции "Слуги народа" в четверг.

Напомним, что самого Яременко называют наиболее вероятным главой комитета по иностранным делам в будущей Раде.