 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКандидатуры Пристайко и Кулебы предложили на должности главы МИД и вице-премьера по евроинтеграции, - нардеп

Кандидатуры Пристайко и Кулебы предложили на должности главы МИД и вице-премьера по евроинтеграции, - нардеп

На должности вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции и министра иностранных дел страны в будущем Кабмине предлагаются кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко, заявляет нардеп Богдан Яременко ( "Слуга народа")

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Внешнеполитический блок, наверное, наиболее сбалансированный за всю историю Украины: вице-премьер по европейской интеграции - Кулеба и Пристайко - министр иностранных дел", - сказал он журналистам в кулуарах парламента после заседания будущей фракции "Слуги народа" в четверг.

Напомним, что самого Яременко называют наиболее вероятным главой комитета по иностранным делам в будущей Раде.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

28 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать