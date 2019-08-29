Луценко написал заявление об отставке
29 августа, 2019, 11:45
Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке
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