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Espreso.tvОбществоЛуценко написал заявление об отставке

Луценко написал заявление об отставке


фото: rada.gov.ua
Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора", - написала Сарган.

 

 

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