Гончарук будет премьером, - Герус
29 августа, 2019, 13:23
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус подтвердил, что большинство депутатов поддерживать кандидатуру заместителя главы ОП Алексея Гончарука на пост премьер-министра
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Гончарук будет премьером", - сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос.
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