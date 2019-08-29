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Espreso.tvОбществоГончарук будет премьером, - Герус

Гончарук будет премьером, - Герус


фото: president.gov.ua
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус подтвердил, что большинство депутатов поддерживать кандидатуру заместителя главы ОП Алексея Гончарука на пост премьер-министра

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Гончарук будет премьером", - сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

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