Гончарук будет премьером, - Герус

29 августа, 2019, 13:23

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Гончарук будет премьером", - сказал Герус журналистам в четверг в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

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