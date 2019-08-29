Адвокат Стуса: Медведчук не будет смотреть фильм "Запрещенный"

29 августа, 2019, 16:20

29 августа новоизбранный народный депутат Верховной Рады IX созыва, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его не интересует лента о поэте Василе Стусе "Запрещенный"