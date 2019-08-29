Адвокат Стуса: Медведчук не будет смотреть фильм "Запрещенный"
29 августа, 2019, 16:20
29 августа новоизбранный народный депутат Верховной Рады IX созыва, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его не интересует лента о поэте Василе Стусе "Запрещенный"
Об этом сообщает Украинская правда.
"Фильм о Стусе не буду смотреть. Не интересует. Как и сам Стус", - сказал Медведчук.
- Заметим, что Медведчук выступал защитником в процессе над поэтом и диссидентом Василем Стусом.
- 18 июля вышел новый официальный трейлер биографического фильма об украинском поэте Василе Стусе "Запрещенный".
"Фильм о Стусе не буду смотреть. Не интересует. Как и сам Стус" - Медведчук pic.twitter.com/MFbA2mTVoG- Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 29, 2019
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