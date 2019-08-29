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Espreso.tvОбществоАдвокат Стуса: Медведчук не будет смотреть фильм "Запрещенный"

Адвокат Стуса: Медведчук не будет смотреть фильм "Запрещенный"


фото: https://glavcom.ua
29 августа новоизбранный народный депутат Верховной Рады IX созыва, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его не интересует лента о поэте Василе Стусе "Запрещенный"

Об этом сообщает Украинская правда.

"Фильм о Стусе не буду смотреть. Не интересует. Как и сам Стус", - сказал Медведчук.

  • Заметим, что Медведчук выступал защитником в процессе над поэтом и диссидентом Василем Стусом.
  • 18 июля вышел новый официальный трейлер биографического фильма об украинском поэте Василе Стусе "Запрещенный".

 

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