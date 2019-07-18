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Espreso.tvОбществоВышел новый трейлер фильма "Запрещенный" о Стусе

Вышел новый трейлер фильма "Запрещенный" о Стусе

18 июля вышел новый официальный трейлер биографического фильма об украинском поэте Василие Стусе - "Запрещенный"

Об этом написали на странице Госкино Украины в Facebook.

Картина рассказывает о последних годах жизни Василия Стуса, о его борьбе с системой и о попытках опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.

"Фильм о Василие Стусе, одном из самых активных представителей диссидентского движения в Украине, выйдет на широкие экраны ко Дню памяти поэта. Надеюсь, к готовому фильму будет приковано такое же особое внимание, как и во время его производства", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко в заметке.

Премьера байопика о Василие Стусе "Запретный" запланирована на 5 сентября 2019.

Режиссер - Роман Бровко, авторы сценария Артемий Кирсанов и Сергей Дзюба. Главные роли в картине исполняют Дмитрий Ярошенко, Олег Масленников, Евгения Гладий, Виталий Салий.

  • Напомним, 27 января создатели фильма об украинском поэте-диссиденте и политзаключенном утвердили название ленты и сообщили дату премьеры.
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