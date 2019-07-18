Вышел новый трейлер фильма "Запрещенный" о Стусе
Об этом написали на странице Госкино Украины в Facebook.
Картина рассказывает о последних годах жизни Василия Стуса, о его борьбе с системой и о попытках опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.
"Фильм о Василие Стусе, одном из самых активных представителей диссидентского движения в Украине, выйдет на широкие экраны ко Дню памяти поэта. Надеюсь, к готовому фильму будет приковано такое же особое внимание, как и во время его производства", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко в заметке.
Премьера байопика о Василие Стусе "Запретный" запланирована на 5 сентября 2019.
Режиссер - Роман Бровко, авторы сценария Артемий Кирсанов и Сергей Дзюба. Главные роли в картине исполняют Дмитрий Ярошенко, Олег Масленников, Евгения Гладий, Виталий Салий.
- Напомним, 27 января создатели фильма об украинском поэте-диссиденте и политзаключенном утвердили название ленты и сообщили дату премьеры.
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