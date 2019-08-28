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Espreso.tvОбществоУкраина и Россия продолжают работать над обменом пленными, - МИД РФ

Украина и Россия продолжают работать над обменом пленными, - МИД РФ

МИД РФ
Работа по обмену пленными проводится на уровне уполномоченных и профессиональных в этом вопросе людей

Об этом заявила спикерка российского МИД Мария Захарова, сообщает УНИАН.

"Что касается вопроса обмена, он неоднократно комментировался российским руководством, в частности министром иностранных дел России. Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально. Речь идет об уполномоченном по правам человека, говорится о правоохранительных структурах, и, учитывая то, что предполагается работа в правовом поле, комментировать и давать политические оценки нет необходимости и возможности ", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее сообщалось, что обмен заключенными между Украиной и РФ переносится из-за отсутствия указа Зеленского.

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