Украина и Россия продолжают работать над обменом пленными, - МИД РФ

28 августа, 2019, 18:19

Работа по обмену пленными проводится на уровне уполномоченных и профессиональных в этом вопросе людей

Об этом заявила спикерка российского МИД Мария Захарова, сообщает УНИАН.

"Что касается вопроса обмена, он неоднократно комментировался российским руководством, в частности министром иностранных дел России. Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально. Речь идет об уполномоченном по правам человека, говорится о правоохранительных структурах, и, учитывая то, что предполагается работа в правовом поле, комментировать и давать политические оценки нет необходимости и возможности ", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее сообщалось, что обмен заключенными между Украиной и РФ переносится из-за отсутствия указа Зеленского.