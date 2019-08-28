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Espreso.tvОбществоОбмен заключенными между Украиной и РФ переносится из-за отсутствия указа Зеленского - адвокат

Обмен заключенными между Украиной и РФ переносится из-за отсутствия указа Зеленского - адвокат

Адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин заявляет, что обмен заключенными отодвигается на неопределенный срок

Об этом адвокат рассказал в комментарии ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что нет указа Владимира Зеленского о помиловании.

 
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