Обмен заключенными между Украиной и РФ переносится из-за отсутствия указа Зеленского - адвокат

28 августа, 2019, 11:33

Адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин заявляет, что обмен заключенными отодвигается на неопределенный срок

Об этом адвокат рассказал в комментарии ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что нет указа Владимира Зеленского о помиловании.