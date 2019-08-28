Обмен заключенными между Украиной и РФ переносится из-за отсутствия указа Зеленского - адвокат
28 августа, 2019, 11:33
Адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин заявляет, что обмен заключенными отодвигается на неопределенный срок
Об этом адвокат рассказал в комментарии ТАСС.
По его словам, это связано с тем, что нет указа Владимира Зеленского о помиловании.
- Ранее Рыбин заявлял, что обмен заключенными между Украиной и РФ состоится до конца этой недели.
- 22 августа российские СМИ написали, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран.
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