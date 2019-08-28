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Espreso.tvСпортСуркис может получить должность в Верховной Раде

Суркис может получить должность в Верховной Раде


фото: 24tv.ua
Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис выдвинут на должность секретаря комитета по спорту

Об этом сообщает Интерфакс.

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис, который прошел в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь", выдвинутый на должность секретаря комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Голосование, где и решится, сможет ли Суркис занять пост в комитете, пройдет на первом собрании парламента 29 августа.

Отметим, что на должность заместителя председателя выдвинут депутат партии "Слуга народа" олимпийский чемпион Жан Беленюк.

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