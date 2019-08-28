Суркис может получить должность в Верховной Раде
28 августа, 2019, 11:33
Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис выдвинут на должность секретаря комитета по спорту
Об этом сообщает Интерфакс.
Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис, который прошел в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь", выдвинутый на должность секретаря комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
Голосование, где и решится, сможет ли Суркис занять пост в комитете, пройдет на первом собрании парламента 29 августа.
Отметим, что на должность заместителя председателя выдвинут депутат партии "Слуга народа" олимпийский чемпион Жан Беленюк.
- 23 июля стали известно, что украинский борец Жан Беленюк, из-за избрания народным депутатом, будет вынужден выступать на соревнованиях за собственные средства.
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