Суркис может получить должность в Верховной Раде

28 августа, 2019, 11:33

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис выдвинут на должность секретаря комитета по спорту

Об этом сообщает Интерфакс.

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис, который прошел в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь", выдвинутый на должность секретаря комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Голосование, где и решится, сможет ли Суркис занять пост в комитете, пройдет на первом собрании парламента 29 августа.

Отметим, что на должность заместителя председателя выдвинут депутат партии "Слуга народа" олимпийский чемпион Жан Беленюк.