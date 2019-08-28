Судьбой Авакова будет заниматься новый премьер, - Разумков
28 августа, 2019, 20:32
Новый премьер-министр будет решать, оставлять или увольнять с должности действующего министра внутренних дел Арсена Авакова
Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.
Разумков отметил, что в повестке дня на первое заседание Верховной Рады нового созыва сеть вопрос назначения нового премьера и состава правительства.
"Давайте дождемся... По поводу министра внутренних, я думаю, что этот вопрос лучше задать министру внутренних дел. (Останется ли в должности, - Ред.) будет определять премьер-министр, предлагая те или иные кандидатуры на те или иные должности в правительстве ", - заявил он.
Напомним, что сейчас под Офисом президента происходит акция за отставку главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.
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