Судьбой Авакова будет заниматься новый премьер, - Разумков

28 августа, 2019, 20:32

Новый премьер-министр будет решать, оставлять или увольнять с должности действующего министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

Разумков отметил, что в повестке дня на первое заседание Верховной Рады нового созыва сеть вопрос назначения нового премьера и состава правительства.

"Давайте дождемся... По поводу министра внутренних, я думаю, что этот вопрос лучше задать министру внутренних дел. (Останется ли в должности, - Ред.) будет определять премьер-министр, предлагая те или иные кандидатуры на те или иные должности в правительстве ", - заявил он.

Напомним, что сейчас под Офисом президента происходит акция за отставку главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.