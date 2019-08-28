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Espreso.tvМирРоссия отказала во въезде еще одному американскому сенатору

Россия отказала во въезде еще одному американскому сенатору


фото: ap
Американский сенатор от Республиканской партии Крис Мерфи сообщил, что не смог получить визу для въезда в Россию

Об этом сообщает пресс-служба американского политика.

"К сожалению, российское правительство еще больше изолирует свою страну, блокируя наш визит", - говорится в заявлении Мерфи.

По его мнению, Россия и США как две крупнейшие ядерные державы ответственные за мировую безопасность и должны избегать конфликтов друг с другом.

"Позор, что Россия не заинтересована в диалоге", - добавил сенатор.

Крис Мерфи также известен своими критическими заявлениями в адрес Кремля.

Ранее американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что власти РФ отказали ему в выдаче визы для поездки в составе делегации Конгресса.

В ноябре 2018 года Крис Мерфи и Рон Джонсон стали инициаторами законопроекта, направленного на "борьбу с пагубным российским влиянием" на энергетический рынок Европы.

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