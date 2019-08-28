Россия отказала во въезде еще одному американскому сенатору
Об этом сообщает пресс-служба американского политика.
"К сожалению, российское правительство еще больше изолирует свою страну, блокируя наш визит", - говорится в заявлении Мерфи.
По его мнению, Россия и США как две крупнейшие ядерные державы ответственные за мировую безопасность и должны избегать конфликтов друг с другом.
"Позор, что Россия не заинтересована в диалоге", - добавил сенатор.
Крис Мерфи также известен своими критическими заявлениями в адрес Кремля.
Ранее американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что власти РФ отказали ему в выдаче визы для поездки в составе делегации Конгресса.
В ноябре 2018 года Крис Мерфи и Рон Джонсон стали инициаторами законопроекта, направленного на "борьбу с пагубным российским влиянием" на энергетический рынок Европы.
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